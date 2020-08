Esplosioni Beirut, ministro Salute: 'Aria tossica, lasciare la città' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro della Salute libanese Hamad Hasan ha consigliato a chiunque possa di andare via da Beirut. La città è stata devastata da due potenti Esplosioni che hanno causato quasi cento morti e 4.000 ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - giudiiiiiiiii : 'Esplosioni come Hiroshima' a Beirut: 100 morti, 3.700 feriti e 1.500 dispersi | Trump: 'Sembra un terribile atten… - Ticinonline : Beirut, si aggrava il bilancio delle vittime -