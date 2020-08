Esplosioni Beirut: il militare italiano ferito è stato soccorso dai Carabinieri del “Tuscania” (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ stato soccorso da due Carabinieri del 1 Reggimento ‘Tuscania‘, in servizio presso l’ambasciata italiana a Beirut, il militare dell’Esercito italiano che ha riportato una frattura al braccio in conseguenza dell’onda d’urto dell’esplosione. Il militare, effettivo alla base logistica Jmou nell’area del porto, è stato raggiunto dai due Carabinieri, in possesso della qualifica di ‘soccorritori militari’ e stabilizzato insieme ad altri due militari dell’Esercito che in conseguenza dell’esplosione avevano riportato lievi escoriazioni ed erano in stato di shock. I tre militari dell’Esercito sono stati successivamente accompagnati ... Leggi su meteoweb.eu

