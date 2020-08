Esplosioni Beirut, fonti del Pentagono smentiscono Trump: “Nessun attacco” (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Beirut non c’è stato un attacco terroristico: così – secondo la Cnn – fonti del Pentagono smentiscono le affermazioni di Donald Trump che nelle ore successiva alle Esplosioni nella capitale libanese aveva parlato di “terribile attentato”. Almeno secondo tre funzionari del Dipartimento della difesa sentiti dalla emittente televisiva ma che hanno voluto rimanere nell’anonimato, “non ci sono indicazioni di attori nella regione interessati in questa fase a un attacco di cosi’ vasta portata”.L'articolo Esplosioni Beirut, fonti del Pentagono smentiscono Trump: “Nessun attacco” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

