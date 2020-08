Esplosioni Beirut: arrivano gli aiuti da tutto il mondo, l’Italia invia due aerei dell’aeronautica militare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo le incredibili Esplosioni che hanno devastato ieri la città di Beirut e la conseguente mobilitazione della comunità internazionale per inviare al più presto aiuti umanitari, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha immediatamente messo a disposizione della Protezione Civile, per il tramite del Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore Difesa, due velivoli C-130J dell’Aeronautica militare. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa. I velivoli, appartenenti alla 46esima Brigata Aerea di Pisa, decolleranno nelle prossime ore, come da ordine del Comando delle Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, con a bordo un team composto da vigili del fuoco e personale dell’Esercito Italiano specializzato ad operare in contesti caratterizzati da ... Leggi su meteoweb.eu

