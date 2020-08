Esplosioni a Beirut, incidente o attentato? Per Trump «sembra attacco». Ex Cia: esplosivo militare (Di mercoledì 5 agosto 2020) incidente o attentato? Non c'è ancora una versione ufficiale su quanto accaduto a Beirut ed entrambe le ipotesi per ora restano in piedi. «sembra un terribile attacco», ha... Leggi su ilmattino

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - PaoloStern : RT @Michele_Arnese: Esplosioni porto Beirut: fatti, ipotesi e scenari - marco_disca : RT @GianandreaGaian: Esplosioni a Beirut: oltre 100 morti, altrettanti dispersi e 4mila feriti -