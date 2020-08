Esplosione Beirut. Le false foto delle piramidi di Giza con la bandiera del Libano in segno di solidarietà (Di mercoledì 5 agosto 2020) A seguito dell’Esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 a Beirut è iniziata a circolare una fotografia che mostrerebbe le piramidi di Giza, in Egitto, illuminate in segno di solidarietà con i colori della bandiera del Libano. In realtà si tratta di un fotomontaggio. La foto è circolata in tutto il mondo, dall’Italia a Panama per citare giusto due Paesi. Non è nemmeno l’unica fotografia diffusa online con monumenti o edifici colorati in tal modo, ma iniziamo con Giza e concludiamo con una sorpresa. La foto che circola è sempre la stessa, non ce ne sono altre da angolazioni o prospettive diverse, e questo ... Leggi su open.online

