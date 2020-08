Esplosione Beirut, estratto vivo dalle macerie tra gli applausi della gente (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel video pubblicato su Twitter la gioia dei soccorritori dopo aver estratto vivo un uomo in eseguito all'Esplosione nel porto di Beirut. Gli abitanti urlano 'Issam è vivo' e accompagno l'uomo in ... Leggi su leggo

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - thurinthurambar : RT @6000sardine: Impressionante l’onda d’urto dell’esplosione a #Beirut #Liban #explosion #5agosto - VPrivaci : RT @Zziagenio78: Mentre in Tv 'Sembrerebbe ci sia stata un'esplosione a Beirut' qua su Twitter abbiamo già analizzato le dinamiche dell'inc… -