Esplosione a Beirut, Trump: “Attacco terroristico” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oltre gli aiuti iniziano a circolare anche le prime voci sulla violenta Esplosione avvenuta a Beirut: Donald Trump parla di attacco terroristico. Tutto il mondo ha ormai visto le terribili e raccapriccianti immagini della violenta Esplosione avvenuta nella città di Beirut. Finora il bilancio è di 78 morti e 4 mila feriti, un numero che, purtroppo, è destinato a salire bruscamente. Un momento buio per la capitale del Libano, che torna a vivere uno dei peggiori, se non il più grande incubo dai tempi della guerra civile. Nelle ultime ore, oltre gli immediati aiuti, sono arrivate le prime parole dei diversi capi di Stato. Uno su tutti Donald Trump, che ha ipotizzato, anzi quasi dato per certo, uno dei peggiori scenari: attacco terroristico. Il presidente Usa si ... Leggi su bloglive

