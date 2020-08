Esplosione a Beirut, il ministero della Salute: «Aria tossica, lasciate la città» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Passano le ore e appare sempre più probabile la pista dell’incidente dopo l’enorme Esplosione che ha colpito il porto di Beirut ieri, alle ore 18. Il bilancio è di oltre 100 morti e più di 4mila feriti. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro in operazioni di salvataggio per cercare le persone ancora sotto le macerie in quella che il governatore della città ha definito una scena come quella di Hiroshima e Nagasaki. L’onda d’urto è stata avvertita fino a Cipro. Al momento i funzionari libanesi collegano l’Esplosione a 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscato e immagazzinato nel porto per sei anni. Il ministro della Salute libanese Hamad Hasan ha consigliato di lasciare la città poiché i ... Leggi su open.online

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - team_world : Immagini strazianti continuano ad arrivare dall’esplosione a #Beirut. Tutto il nostro sostegno e le nostre preghi… - AntonioDaFr1 : RT @serpicofra: L'esplosione di #Beirut ha generato un tremore di magnitudo 4.5. L'onda d'urto è arrivata fino a Cipro, i danni sono ingent… - xstuckwitharry : RT @ToniaPeluso: Eventi tragici come l’esplosione di Beirut mi colpiscono perché sono un punto di rottura improvviso. C’è un prima in cui u… -