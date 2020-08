Esplosione a Beirut: Il bilancio sale a 78 morti e almeno 4000 feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il bilancio di vittime e feriti causati dall’Esplosione a Beirut del 5 agosto continua a salire: secondo gli ultimi dati ufficiali, i morti sono almeno 78 e i feriti 4000. Poco dopo la gigantesca Esplosione, che è avvenuta intorno alle 18 locali, una nuvola di fumo rossa ha ricoperto la città. Le finestre di centinaia di edifici sono scoppiate e l’Esplosione è stata così potente che ha provocato un terremoto di magnitudo 3.3 in tutta la capitale. L’impatto è stato percepito anche Cipro, che si trova di fronte alla costa libanese a più di 250 km di distanza, In un comunicato ufficiale, il Primo Ministro libanese Hassan Diab ha confermato che 2,700 ... Leggi su giornalettismo

