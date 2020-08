Esplosione a Beirut, come il nitrato di ammonio è arrivato nel porto libanese. Le autorità doganali ne avevano chiesto più volte la rimozione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sono voluti più di sette anni e una tragedia umanitaria perché le autorità iniziassero a farsi domande sulle quasi 3mila tonnellate di nitrato di ammonio stipate in un magazzino nel porto di Beirut. Mentre si allontana la pista dell’attentato, ora si dovrà capire come il materiale esplosivo sia rimasto per così tanto tempo nell’hangar 12 dell’hub commerciale della capitale. Alcuni registri pubblici pubblicati da Shiparrested, società che si occupa di confische e questioni legale legate al mondo della navigazione, mostrano come il nitrato di ammonio era arrivato a settembre del 2013. Trasportato da una nave russa battente bandiera moldova, il carico era partito dal ... Leggi su open.online

