Esplosione a Beirut, chi è il militare italiano ferito: da Bitonto alle medaglie al valore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Roberto Caldarulo il militare italiano rimasto ferito nell’Esplosione che il 4 agosto ha colpito il centro di Beirut, capitale del Libano. Caldarulo, 40 anni e un’esperienza pluriennale dal Kosovo alla Turchia, è caporal maggiore dell’esercito italiano e vive con la famiglia a Palombaio, frazione di Bitonto, in Puglia. Il messaggio del sindaco di Bitonto A lui ha rivolto un pensiero il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, che su Facebook ha scritto: «A Roberto e alla sua famiglia vada l’abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese. Non riesco neanche ad immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi ... Leggi su open.online

