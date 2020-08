Esplosione a Beirut, almeno 135 morti e 5mila feriti. Il governatore: «300mila persone sono rimaste senza casa» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Passano le ore e appare sempre più probabile la pista dell’incidente dopo l’enorme Esplosione che ha colpito il porto di Beirut ieri, alle ore 18. Il bilancio è di almeno 135 morti e circa 5mila feriti. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro in operazioni di salvataggio per cercare le persone ancora sotto le macerie in quella che il governatore della città, Marwan Abboud, ha definito una scena come quella di Hiroshima e Nagasaki. Secondo Abboud inoltre circa 300mila persone sono rimaste senza casa. Con tre ospedali della città distrutti e quelli rimasti sovraccarichi, Israele si è ... Leggi su open.online

