Era Josè Mari, giocatore del Milan: oggi ha 41 anni e 100 kg di muscoli [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Josè Maria Romero Poyòn meglio noto come Josè Mari è un ex calciatore spagnolo nel ruolo di attaccante. Inizia come seconda punta per poi essere centravanti per volere di Arrigo Sacchi. Inizia la sua carriera giocando nella seconda squadra del Siviglia debuttando tra i professionisti all’età di 18 anni. Il suo arrivo nell’Atletico Madrid lo consacrano come prima punta distinguendosi per le sue capacità, velocità e doti tecniche. Nel 1999 entra a far parte della squadra del Milan. Ma in quel periodo le attenzioni erano quasi tutte per Shevchenko e la sua presenza non fece troppo furore. Nel 2002 tornò a Madrid e in seguito nel 2013 si ritirò dal calcio. Proprio da quel momento inizia una nuova vita per l’ex calciatore, ecco ... Leggi su velvetgossip

sechesi : Ci son 2 modi per raccontare cosa sia stato José Maria #Callejon per il Napoli. Il primo è la voce del campo e torn… - jose_tejeda97 : RT @LeBlogger17: Era un Ferrari Maga #MagalyTvLaFirme - bobocraxi : @a_armaroli @loff2 @attiliolioi Ha dimenticato la borsetta. Forse era di José. - canniolinonero : @montseapi I Savoia grandi sponsor del fascismo L'unica che un po' si salvava era Maria José (moglie di Umberto II)… - MauroDeMarco : @capcinzia Non saprei però era una ceromonina importante. E Jose Feliciano ce la stava mettendo tutta. -

Ultime Notizie dalla rete : Era Josè Chi è Clotilde Delbos, la nuova ceo ad interim di Renault Corriere della Sera