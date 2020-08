Enrico Costa lascia (di nuovo) Forza Italia e va con Calenda. Relatore del lodo Alfano, di Renzi e B. disse: “Con loro si lavora benissimo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “L’identità liberale di Forza Italia si è indebolita. Tant’è che dentro il partito ormai si agitano due pulsioni contrapposte, una di chi è convinto che ci si debba spingere a sostenere il governo dove ci sono i 5 stelle, l’altra attratta inesorabilmente dalla Lega“. La pulsione di Enrico Costa, invece, sta nel mezzo. Tanto da spingerlo a cambiare ancora una volta casacca. Eterno centrista, di professione avvocato, nel 2008 è stato Relatore in Parlamento del lodo Alfano, pensato per mettere al riparo Berlusconi dai processi e poi bocciato dalla Consulta. Ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni in quota Ncd, vero conservatore su diritti e famiglia, ha trascorso gran parte della sua vita ... Leggi su ilfattoquotidiano

