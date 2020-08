Emis Killa, le dichiarazioni del rapper sulla parità dei sessi generano un polverone social: ecco cosa è successo! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il rapper milanese, Emis Killa, non è certo nuovo a polveroni mediatici. L’ex giudice di The Voice of Italy questa volta è protagonista di una vera e propria polemica social. Il tutto è scaturito da alcuni suoi commenti che non sono stati apprezzati dal popolo del Web, in particolare su Twitter in cui il nome del cantante è in tendenza da ore. Le dichiarazioni incriminate riguardano il tema della parità dei sessi, su cui Emis Killa si è espresso nettamente, scagliandosi contro quegli uomini che, per motivi economici o di semplice volontà, pagano il conto a metà con le donne, invece di offrire loro la cena. ecco, infatti, cos’ha dichiarato: Comunque la parità ... Leggi su isaechia

