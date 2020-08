Emergenza Covid, nuovo focolaio a Mantova (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torna a salire la paura nella provincia di Mantova, dove e’ stato individuato un nuovo focolaio di Covid-19 in un’azienda agricola della zona. A rivelarlo e’ stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che il focolaio e’ stato individuato col tracciamento regionale in seguito alla segnalazione di un medico di famiglia che era entrato in contatto con un nuovo caso. Solo tre dei contagiati al momento hanno sintomi lievi, mentre gli altri sono tutti asintomatici e da Regione Lombardia fanno sapere di aver gia’ sanificato l’azienda. LEGGI ANCHE > https://www.giornalettismo.com/numeri-coronavirus-4-agosto/ Covid, COME SONO STATI RINTRACCIATI I CASI DI Mantova A ... Leggi su giornalettismo

GiuseppeConteIT : Fin dall’inizio abbiamo affrontato l'emergenza #Covid mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini.… - dariofrance : Dopo i 150mln di € già autorizzati per sostenere i #museitaliani si aggiungono adesso ulteriori 20mln di € per il r… - _MiBACT : Arte, @dariofrance: «20 milioni di euro per mostre annullate e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria». Si aggi… - GiordanoBattini : RT @Cris25255507: @fenice_risorta Il Dott. Crisaldi ha gestito l’emergenza Covid in Veneto in modo egregio, Zaia sta dimostrando tutta la s… - Giovann16911017 : RT @GiuseppeConteIT: Fin dall’inizio abbiamo affrontato l'emergenza #Covid mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini. Ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, il bilancio della Asl: "Ad Arezzo 683 contagi e 49 decessi. Area sud est diga della pandemia" ArezzoNotizie Coronavirus: è importante mantenere alta la guardia

Quali fattori incidono sul rischio di contagio virale? Cos’è l’indice Rt e come si può comprendere l’andamento della pandemia? A queste e altre domande risponde il prof. Giovanni Sotgiu (Sassari) L’on ...

Sette nuovi positivi al Covid in Puglia nelle ultime ore

Sono stati registrati 7 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime ore in Puglia, secondo quanto riferito dall'Ente regionale. I sette casi sono emersi dall'analisi di 2.407 tamponi e due di es ...

Quali fattori incidono sul rischio di contagio virale? Cos’è l’indice Rt e come si può comprendere l’andamento della pandemia? A queste e altre domande risponde il prof. Giovanni Sotgiu (Sassari) L’on ...Sono stati registrati 7 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime ore in Puglia, secondo quanto riferito dall'Ente regionale. I sette casi sono emersi dall'analisi di 2.407 tamponi e due di es ...