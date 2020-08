Elia e Delle Piane, foto rubate e rapporto oggi: la coppia dopo Temptation (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le ultime foto di Chi mostrano Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare. Non sappiamo in che rapporti siano i due attualmente dopo Temptation Island ma sin dalla fine del programma la Elia si era mostrata disposta a ricucire. Che la spiaggia di Santa Severa sia il luogo giusto per far pace? A … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

AgendaBrindisi : Affidamento della gestione delle piscine di Sant'Elia e Masseriola - Notiziedi_it : Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare: è ritorno di fiamma? - palaexport : RT @IntelligenceUni: Investire sulla predictive intelligence per la sicurezza delle comunità. Nuovo studio della Società Italiana di Intell… - CiccioIlBrillo : @DrPrincipi @MrETP @buch_1977 @LGobbini @MlNlBOT @GianzDav @_Grillology @Scacciavillani @gzibordi @ArkadiMaslow… - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island beccati: le foto rubate - #Antonella #Pietro #Delle… -