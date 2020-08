Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: “Non siamo due ruffiane” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, la strana coppia de “La Isla” si racconta. Tra progetti personali e di carriera, le due more non temono giudizi.Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, con “La Isla”, il duetto prodotto per RCA/ Island Records da Takagi e Ketra sta riscontrando un grande successo di pubblico. Assieme al duetto tra la Ferragni e Baby K, stanno colorando il ritmo di quest’estate 2020. Ma nonostante qualcuno metta a confronto i due duetti, il paragone non è calzante secondo le due more: il progetto di Ferragni & Baby K è diverso, afferma Giusy Ferreri, lei ed Elettra sono due donne dalle identità forti e complementari, il loro è ... Leggi su bloglive

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - GiuseppeFox1 : Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: «Non ci importa dei giudizi, noi siamo oltre» - Akinator_IT : Elettra Miura Lamborghini (Showgirl e cantante),Trend dell 05 agosto 2020 - ModaCorriere : Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: «Ferragni e Baby K? Noi siamo oltre» - mattdm12 : Elettra, Elettra Lamborghini -