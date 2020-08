Elena Morali e Luigi Favoloso: relazione a gonfie vele, arriva un anello da migliaia di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Brutte notizie per gli scettici della coppia. Pare che tra la bella showgirl Elena Morali ed il neo-marito Luigi Favoloso, vada tutto a gonfie vele. A smentire chi li dava per “fasulli” arriva un bell’anello a consolidare la loro storia d’amore. Dopo essersi sposati sulla spiaggia di Zanzibar a giugno, solo dopo quattro mesi di relazione, pare che Favoloso abbia davvero messo la testa a posto. Accantonata la turbolenta storia con Nina Moric e dopo essere risultato “latitante” per circa un mese, Luigi Favoloso è pronto a impegnarsi seriamente. La conferma? Un anello da migliaia di ... Leggi su urbanpost

Melaion : @Elena_numeretto @P_M_1960 @fanpage O si ha un'idea distorta di cosa sia amore? Ci si vuole convincere che sia amor… - Andrea_Pirrello : @Elena_Morali ...nkia che botto ... - Elena_Morali : Una preghiera per Beirut ???? #Beirut #BeirutExplosion - Reina_Riccardo : @Elena_Morali • • • • • • Cala Des Muertes - Formentera Lo sento in ogni vena del mio corpo, in ogni atomo.... ???… - elena_tagliani : @RobTallei Leopardi. Le operette morali -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Morali Elena Morali, arriva l’anello da migliaia di euro di Luigi: prezzo da capogiro Gossip e TV Elena Morali e Luigi Favoloso: relazione a gonfie vele, arriva un anello da migliaia di euro

Brutte notizie per gli scettici della coppia. Pare che tra la bella showgirl Elena Morali ed il neo-marito Luigi Favoloso, vada tutto a gonfie vele. A smentire chi li dava per “fasulli” arriva ...

Elena Morali, arriva l’anello da migliaia di euro di Luigi: prezzo da capogiro

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso decollano. Dopo essersi sposati a Zanzibar (con una cerimonia locale che non ha valore in Italia), la coppia è rientrata nel Bel Paese e continua a frequentarsi e a ...

Brutte notizie per gli scettici della coppia. Pare che tra la bella showgirl Elena Morali ed il neo-marito Luigi Favoloso, vada tutto a gonfie vele. A smentire chi li dava per “fasulli” arriva ...Elena Morali e Luigi Mario Favoloso decollano. Dopo essersi sposati a Zanzibar (con una cerimonia locale che non ha valore in Italia), la coppia è rientrata nel Bel Paese e continua a frequentarsi e a ...