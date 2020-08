Edilizia sociale, ora anche il Parlamento vota due risoluzioni. Il governo agirà prima degli sfratti? (Di mercoledì 5 agosto 2020) In Parlamento si è svolta la discussione sul Documento di economia e finanza 2020 e sull’allegato Piano di Riforme nazionale, due documenti che contengono le indicazioni per la prossima legge di bilancio 2021, ma anche per sostenere programmi economici in grado di affrontare la crisi economica a seguito del Covid-19. In Parlamento, quindi, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica a conclusione del dibattito e della discussione sul Def 2020 e sul Piano di Riforme nazionale sono state approvate due risoluzioni. In ambedue le risoluzioni la maggioranza parlamentare ha indicato al governo gli impegni a cui dare priorità e il necessario supporto economico, tenuto conto anche delle disponibilità che vengono dalla autorizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

