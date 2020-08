Ecco l'apocalisse, il più terrificante dei video da Beirut: attenzione, immagini molto forti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un video che più di mille parole e altrettanti filmati spiega l'apocalisse che ha cancellato un pezzo della meravigliosa Beirut, in Libano. Un video rilanciato su Twitter da Marco Castelnuovo, del Corriere della Sera. Ad ora, il bilancio dell'esplosione è di 135 vittime accertate, decine di dispersi, oltre mille feriti e 300mila sfollati, persone rimaste senza casa. Una tragedia di proporzioni inimmaginabili e ancora per certi versi, troppi versi, misteriosa. Nel video si vede una donna con tre bimbi che guarda alla finestra verso la colonna di fumo che si alza sopra la città. Si immagina che quella colonna sia lontana: sono sì preoccupati, ma non possono immaginare quel che sta per accadere. Il botto. I vetri che saltano. Le urla. Le crisi di panico e la ... Leggi su liberoquotidiano

Ecco quando arriverà al cinema ... invasioni e ingerenze straniere, sino all'apocalisse omicida dell'ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione conferisce un'unità che va al di là delle divisioni ...

