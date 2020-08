Eaten Alive: gli spettatori del programma indignati: "Nessuno è stato mangiato vivo" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sta facendo discutere il documentario Eaten Alive trasmesso da Discovery che, secondo gli spettatori, sarebbe stato commercializzato attraverso una pubblicità ingannevole. Uno speciale lungo più di due ore, capace di tenere incollati gli spettatori che hanno aspettato invano di vedere un uomo ingoiato interamente da un'anaconda. Questo è quanto accaduto in occasione della messa in onda di Eaten Alive, reportage trasmesso da Discovery negli USA, pronto a mostrare l'incontro ravvicinato tra il protagonista dello show, Paul Rosolie, e lo spaventoso rettile. Per l'occasione, l'uomo ha indossato una tuta speciale che gli avrebbe così permesso di respirare anche nel momento in cui si sarebbe trovato all'interno dell'animale. Non ... Leggi su movieplayer

