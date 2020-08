“E poi dicono che i calciatori sono ignoranti”, il duro sfogo di Borini: “voglio prendere il diploma, ma non me lo permettono” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un diploma che Fabio Borini non riesce a conseguire, complici numerose vicissitudini che finora non hanno permesso al giocatore dell’Hellas Verona di conseguire questo agognato titolo di studio. Emilio Andreoli/Getty ImagesLo sfogo dell’ex Milan è arrivato sulle colonne del Corriere della Sera, dove Borini ha espresso tutta la propria rabbia per quanto successo nelle scorse settimane: “poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola chiusa per ferie. Il 2 luglio mi dicono che gli esami ... Leggi su sportfair

RussianMike31 : RT @IlReverendo71: Il 50% circa degli italiani vota #Salvini, #Meloni o #Berlusconi, poi non stupiamoci se al supermercato ci danno dei sac… - Morris62Maggio : @Ringhio_C RINGRAZIATE LA SINISTRA E TUTTI COLORO CHE DICONO “ACCOGLIENZA” VORREI SOLO CHE QUESTO ED ALTRO LO FACES… - darkpand : RT @RedGlow: Mi fanno morire i difensori di B0ld31n che dicono 'no ma ha argomentato', quando l'argomento portato era 'Africa = sottosvilup… - fritatalover : RT @Patrirossonera: @patbon1951 Io mi domando sempre cosa costa aspettare le ufficialità del club, al posto di dare retta ai famosi 'inside… - valkiller8 : @_JohnnyQuid_ Forse ha avuto un impatto diverso a livello di mentalità. Marione si era investito del ruolo del balu… -