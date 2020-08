E ora Bassetti smonta il Covid: "Il Coronavirus? È meno letale" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Sablone L'infettivologo Matteo Bassetti avverte: "Avremo più casi in autunno, ma pensare a una seconda ondata come uno tsunami mi sembra un allarme ingiustificato" Ci sarà una seconda ondata di Coronavirus nei prossimi mesi? Gli esperti si sono divisi anche su questo campo: da una parte c'È chi continua a paventare il peggio; dall'altra chi invita a rispettare le norme per limitare la diffusione del contagio ma al tempo stesso rassicura i cittadini e non vuole creare allarmismi. Tra questi vi È Matteo Bassetti, la cui tesi parte da uno scenario chiaro: probabilmente sono almeno il doppio gli italiani contagiati dal Covid-19 rispetto a quanto indicato nell'indagine di sieroprevalenza pubblicata nei giorni scorsi dall'Istat. ... Leggi su ilgiornale

