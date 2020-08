È morto Sergio Zavoli, uomo simbolo della televisione italiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto Sergio Zavoli, uno degli uomini che ha “fatto” la televisione italiana. Aveva 96 anni ed è morto a Roma. Zavoli verrà portato in camera ardente con ogni probabilità in Senato, dove potrà essere salutato, e la salma sarà tumulata a Rimini. Sergio Zavoli, pilastro della fondazione della Rai Zavoli è stato giornalista, radiocronista, direttore e Presidente Rai. In ognuno di questi ruoli si è distinto, raccontando e creando il mondo televisivo e giornalistico italiano, e lasciando una traccia. Come Presidente Rai, tra l’80 e l’86, visse una delle fasi più critiche ed al contempo ... Leggi su thesocialpost

mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - n_piera : RT @HuffPostItalia: È morto Sergio Zavoli - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Sergio #Zavoli, maestro del #giornalismo televisivo #sergiozavoli #ANSA -