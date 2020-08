E' morto Sergio Zavoli, maestro della tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - È morto ieri sera a Roma all'età di 96 anni, Sergio Zavoli, giornalista televisivo e scrittore noto per programmi famosi come "La Notte della Repubblica". Zavoli era nato a Ravenna il 21 settembre del 1923. Il cordoglio della politica. "Ricordo Zavoli, la classe unica del suo giornalismo popolare e d'inchiesta, la sua saggezza politica, la sua voce, la sua Rai. Caro Sergio, ci mancherai", scrive il Commissario per gli Affari Economici dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, su Twitter. "Sergio Zavoli è stato un valente senatore del Pd, anche nella scorsa legislatura lo ricordo trascorrere intere notti in Aula, sempre diligente e mai affaticato. Da colonna ... Leggi su agi

Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - HuffPostItalia : È morto Sergio Zavoli - mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - KinowaNero : è morto Sergio Zavoli 96 anni.Dico solo una cosa,meno uno.Mi ricordo vagamente di un film tanti anni fa dove con la… - DnlValentino : RT @RaiCultura: E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presidente dal… -