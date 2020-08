È morto Sergio Zavoli: ha rivoluzionato il linguaggio della tv italiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, Sergio Zavoli era però cresciuto a Rimini, città cui era rimasto molto legato. Tra i suoi amici più cari c’era Federico Fellini, di tre anni più anziano. Nella località balneare romagnola il Maestro aveva svolto il proprio apprendistato di cronista con il “giornale parlato”, un notiziario trasmesso al megafono allestito con un paio di amici subito dopo la guerra. Poi era passato a seguire gli eventi sportivi e nel 1948, quando era ancora studente universitario, Vittorio Veltroni (padre di Walter), dirigente della Rai, lo aveva chiamato a Roma. Qui ben presto era emerso il talento del giovane romagnolo. In radiocronaca aveva seguito importanti gare del calcio e del ciclismo, ma anche la disastrosa alluvione del Polesine nel 1951. Seguirono inchieste ... Leggi su laprimapagina

RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - mir_sos : RT @ROBZIK: Sergio #Zavoli, morto a 96 anni, era l’ultima persona ancora viva fra i presenti in questa foto, un dream team di inviati RAI a… - GiusPecoraro : RT @RaiCultura: E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presidente dal… -