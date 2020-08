È morto Sergio Zavoli, giornalista e maestro della televisione italiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto Sergio Zavoli È morto Sergio Zavoli. Il giornalista, ex parlamentare, presidente Rai aveva 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, Sergio Zavoli ha rivoluzionato l’informazione in tv con programmi come La Notte della Repubblica e Il Processo alla tappa per il Giro d’Italia. Zavoli diceva: “Vorrei avere una striscia di 15 minuti tutte le sere attorno a mezzanotte per approfondire un tema, un personaggio, un fatto di cronaca… Ma poi penso che sia ormai una cosa fuori dal mio tempo e che a mezzanotte mi convenga andare a dormire”. L’esordio è nel 1947 al Giornale Radio diretto da Antonio Piccone Stella, si fa conoscere con i ... Leggi su tpi

