È morto Sergio Zavoli, decano del giornalismo in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) (foto: Alberto Roveri/ Mondadori Portfolio/ Getty Images)È stato uno dei padri nobili più importanti della Rai, di cui è stato prima radiocronista, poi il primo direttore del Gr di Radio 1 e infine presidente dall’80 all’86. Sergio Zavoli, morto il 5 agosto a Roma all’età di 96 anni, è uno dei giornalisti Italiani più noti che ha contribuito a raccontare l’Italia dal secondo Dopoguerra fino agli anni ’90, un lungo periodo denso di cambiamenti culturali, sociali, politici ed economici. A lui si devono alcuni programmi che hanno fatto la storia della tv Italiana come Processo alla tappa che, negli anni ’60, ha raccontato il Giro d’Italia ad appassionati e non, Tv7, Az, ... Leggi su wired

