È morto il giornalista Sergio Zavoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Raffaello Binelli  Narratore e poeta fece il processo al ciclismogiornalista, scrittore e politico, lavorò in Rai dal 1947 e ne fu presidente dal 1980 al 1986. Autore di numerosi programmi tv di successo, nonché di libri, entrò in politica e fu parlamentare dal 2001 al 2018 Considerato un maestro del giornalismo, Sergio Zavoli è morto all'età di 96 anni. Nella sua lunghissima carriera si occupò di tutto: cronaca, sport, terrorismo, politica. Fu anche presidente della Rai e senatore della Repubblica per quattro legislature. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, debuttò nel giornalismo ai tempi dell'università, nel 1943, su un giornale dei Gruppi universitari fascisti riminesi. Il grande salto subito dopo la guerra, quando divenne ... Leggi su ilgiornale

