È morto il giornalista Sergio Zavoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto a 96 anni il giornalista Sergio Zavoli. Nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, Zavoli ha iniziato la sua carriera da giornalista nel secondo dopoguerra a Radio Rai. Andò in seguito a lavorare in televisione, creando prima uno dei programmi sportivi più noti e longevi della televisione pubblica italiana: il Processo alla tappa, in cui veniva commentata la tappa quotidiana del Giro d’Italia. Nella sua carriera si è poi dedicato a programmi di approfondimento storico-politico: nel 1972 realizzò Nascita di una dittatura, programma in sei puntate che raccontava l’ascesa del fascismo in Italia, e nel 1989 La notte della Repubblica, che raccontava invece “gli anni di piombo”, con interviste ... Leggi su linkiesta

