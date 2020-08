E La chiamano Estate, ma anche noia (Di giovedì 6 agosto 2020) L'orario non aiuta, ma E La chiamano Estate, programma con Federico Quaranta, Laura Forgia e Manila Nazzaro (quest'ultima non apparsa nel corso della prima puntata) che indaga sul turismo degli italiani, è praticamente insostenibile. La bellezza del Salento non aiuta a reggere un'ora priva di ritmo e con la solita prevedibilità.Federico Quaranta, volto di Frigo e La prova del cuoco, sembra volersi sporcare le mani il meno possibile dicendo per ben due volte ai Sud Sound System di essere un conduttore radiofonico. L'esperienza nell'etere si vede, però si perde negli stereotipi del conduttore del programma di viaggi perennemente meravigliato e ossequioso verso ogni cosa che appare al suo cospetto. Il suo diario di viaggio in voice over tra una tappa e l'altra è intriso di retorica, dal concetto di viaggio alla voglia di ... Leggi su blogo

toysblogit : E La chiamano Estate, ma anche noia - donvitorap : Intanto rai2 E LA CHIAMANO ESTATE quei toxic reggae dei sud sound system fanno finta di prender in mano attrezzi da… - LinkaTv : E' iniziato E la chiamano Estate su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “”E La Chiamano Estate” su Rai2?. In giro per l’Italia nell’estate post pandemia - Stasera_in_TV : RAI 2: (23:05) E la chiamano Estate (Rubrica) #StaseraInTV 05/08/2020 #SecondaSerata @RaiDue -