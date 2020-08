Due Anni Dopo il Tumore al Cervello, Elena Santarelli Posta una Foto del Figlio Giacomo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ora che suo Figlio Giacomo ha vinto la battaglia contro il Tumore al Cervello che gli era stato diagnosticato, la showgirl Elena Santarelli ha Postato sul web una Foto del ragazzino insieme a suo padre, immortalati durante una partita di pallone. Visualizza questo post su Instagram Bernardo e’ il papà che desideravo per i miei figli ,sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto,lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità,se il Figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!#dadandson #fatherandson #papá #soccerlife #soccer #bernadocorradi Un post condiviso da ... Leggi su youreduaction

