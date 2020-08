Dramma nel ciclismo, Jakobsen cade durante Giro Polonia: le sue condizioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Brusca serie di cadute nel ciclismo durante il Giro di Polonia. Jakobsen è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni destano preoccupazione. Un bruttissimo incidente è accaduto durante la prima tappa del Giro di Polonia. Moltissimi corridori sono infatti rimasti coinvolti in una violenta caduta causata dal ciclista dal Groenewegen. Uno degli atleti in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

blackxunicorns : RT @dvrgrz: Libano Paese travolto Dà una tragedia immane Morte e disperazione Dramma mondiale Siamo tutti. Libanesi Nel dolore https://t.co… - eliisabrunoni : RT @dvrgrz: Libano Paese travolto Dà una tragedia immane Morte e disperazione Dramma mondiale Siamo tutti. Libanesi Nel dolore https://t.co… - AsyaBalti : RT @dvrgrz: Libano Paese travolto Dà una tragedia immane Morte e disperazione Dramma mondiale Siamo tutti. Libanesi Nel dolore https://t.co… - Federic92347330 : RT @dvrgrz: Libano Paese travolto Dà una tragedia immane Morte e disperazione Dramma mondiale Siamo tutti. Libanesi Nel dolore https://t.co… - olli_gu : @BrunoMaggi ha il senso del dramma nel sangue :) -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma nel Dramma nel lago: 40enne trovato morto a Fiumelatte LeccoToday Io e Te, il dramma di Pierluigi Diaco: la confessione choc in diretta

Nel corso della puntata di Io e Te di mercoledì 5 Agosto, Pierluigi Diaco ha raccontato del suo dramma: la confessione choc in diretta. Il dramma di Pierluigi Diaco confessato a io e te. Fonte Foto: ...

Morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: «Seppellitemi accanto a Fellini»

Sergio Zavoli, giornalista e maestro della televisione italiana, è morto all’età di 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, ha trasformato l’informazione in tv con programmi come il Processo all ...

Nel corso della puntata di Io e Te di mercoledì 5 Agosto, Pierluigi Diaco ha raccontato del suo dramma: la confessione choc in diretta. Il dramma di Pierluigi Diaco confessato a io e te. Fonte Foto: ...Sergio Zavoli, giornalista e maestro della televisione italiana, è morto all’età di 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, ha trasformato l’informazione in tv con programmi come il Processo all ...