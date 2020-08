doValue, semestre in rosso per ammortamenti ma cresce portafoglio (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – doValue chiude il primo semestre con un risultato netto di periodo attribuibile agli azionisti della Capogruppo, esclusi oneri non ricorrenti, negativo per 6,1 milioni rispetto al risultato positivo di 26,6 milioni nel primo semestre 2019. Un risultato che sconta ammortamenti di asset immateriali, a seguito dell’acquisizione di Altamira Asset Management. I ricavi lordi sono in crescita del 47% a 164,8 milioni rispetto ai 112,2 milioni precedenti, mentre l’EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti è pari a 35,1 milioni, rispetto ai 39,1 milioni del 2019 (-10%). La posizione finanziaria netta è negativa per 396,7 milioni ed in aumento rispetto a fine 2019 quando era negativa per 236,5 milioni,per effetto di acquisizioni. A fine giugno 2020 il portafoglio ... Leggi su quifinanza

