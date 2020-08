Dopo la gaffe la furia. Di Stefano avvelenato sui social attacca il leader "frustrato" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la gaffe social per aver chiamato "libici" i cittadini del Libano per manifestare solidarietà Dopo la drammatica duplice esplosione di Beirut, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 stelle, va al contrattacco e se la prende praticamente con tutti dalla propria pagina Facebook. "Non ho mai ambito alla fama, quelli come me, ingegneri di formazione, preferiscono lavorare duramente nell'ombra e portare a casa i risultati. Eppure oggi mi trovo addirittura primo nelle tendenze di Twitter e in home page di svariati giornali. Sarà per l'enorme successo del “Patto per l'Export” col quale stiamo aiutando centinaia di migliaia di aziende italiane ricevendo complimenti quotidianamente da tutte le associazioni di categoria da Confindustria in ... Leggi su iltempo

MatteoRichetti : Ho le chat intasate da amici del @pdnetwork indignati dopo la gaffe di #ManlioDiStefano sugli “amici libici” di Bei… - giornalettismo : Matteo #Richetti svela il contenuto di alcuni messaggi ricevuti da esponenti del #Pd dopo la gaffe di… - Uomo900 : RT @ChiodiDonatella: A ME ME SA CHE ALLA FINE #DIMAIO È QUELLO VENUTO MEJO. A ME ME SA... Dopo Manlio #DiStefano pure la senatrice Elisa #… - CanesiCarlo : @ManlioDS non solo lui ...tutto il @Mov5Stelle pensa che Beirut è in Libia .... ?????????? Gente cacciamoli subito ..occ… - QuestoTizio : RT @angelo_ra_: Beirut, non c'è solo Manlio Di Stefano (vicinanza al popolo libico!??): la disastrosa gaffe della senatrice M5s Elisa Pirro… -