Donne fuori mercato… del lavoro. Il Covid aumenta il gap con gli uomini. Penalizzate soprattutto le madri e chi cura gli anziani. Tra maschi e femmine un divario occupazionale del 19,4% (Di mercoledì 5 agosto 2020) Donne, per l’uguaglianza di genere nel lavoro, c’è da tirarsi su le maniche! Il divario occupazionale con gli uomini, infatti, negli anni non è diminuito. Nel 2019 è dell’11,4 per cento la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile nell’Ue. A dirlo è il report di Eurostat. Ma se mentre parliamo di parità di genere state pensando alle Donne che accudiscono e crescono i figli o assistono ed aiutano gli anziani, beh, sappiate che è proprio lì il problema. La disparità è dovuta in gran parte all’inattività femminile per motivi di cura. È alle Donne che vengono principalmente affidate le ... Leggi su lanotiziagiornale

