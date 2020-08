Don Alfonso 1890, a Sant'Agata l'eccellezza dello storico ristorante stellato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era da molto tempo che volevo gustare i prelibati piatti dello chef Ernesto Iaccarino al ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata, due stelle Michelin. Qualche sera fa, in occasione del viaggio a Sorrento con Leone, il mio irrequieto ma simpaticissimo cane, ho coronato finalmente il mio desiderio. Ed ho scoperto i tanti perché dell'eccellenza di questo storico e rinomato ristorante. Pensate che i piatti vengono preparati con ingredienti coltivati al cospetto di Capri, nella tenuta biologica di Punta Campanella. Il Don Alfonso 1890 è lo specchio di una filosofia che innova, rispettando però la cultura e le tradizioni alimentari millenarie della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. ... Leggi su liberoquotidiano

cercoiltuovolto : don Alfonso Giorgio – Commento al Vangelo del 9 Agosto 2020 - japapatuit : @alfonso_ussia @JorgeBustos1 La botella, Don Alfonso! - cavattiliodelis : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Ieri 1 agosto 2020 Sant'Alfonso Maria de'? Liguori - Cav. N. H. don… - pietro778899 : DON ALFONSO (mostrandole una moneta d'oro) Parla piano, ed osserva. DESPINA Me lo dona? DON ALFONSO Sì, se meco s… - gazzettadilucca : Le esequie saranno celebrate domani -

Ultime Notizie dalla rete : Don Alfonso

Liberoquotidiano.it

Era da molto tempo che volevo gustare i prelibati piatti dello chef Ernesto Iaccarino al ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata, due stelle Michelin. Qualche sera fa, in occasione del viaggio a ...Oggi in edicola Pomodori in tutte le versioni, verdure colorate e tanti primi piatti a base di pesce freschissimo. Esce oggi (in edicola gratis con il Corriere della Sera) Cookbook, un numero speciale ...