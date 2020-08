DL Agosto, arriva il credito d’imposta al 30% sulle sponsorizzazioni per club e leghe (Di mercoledì 5 agosto 2020) arriva il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive. Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, la norma è stata inserita nella bozza del cosiddetto decreto Agosto. La misura prevede un credito d’imposta del 30% da utilizzare in compensazione per “campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito “delle discipline … L'articolo DL Agosto, arriva il credito d’imposta al 30% sulle sponsorizzazioni per club e leghe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ... Leggi su calcioefinanza

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - AlePol65_2 : RT @ziaiaia3: Agosto non ha bisogno del calendario lo senti a pelle Arriva esattamente quando ti assale la nausea per tutto quello che hai… - giusyoni : RT @ziaiaia3: Agosto non ha bisogno del calendario lo senti a pelle Arriva esattamente quando ti assale la nausea per tutto quello che hai… - infoitscienza : Baldur's Gate 3 non arriva in agosto, ma la data di uscita verrà svelata questo mese - i_pittore : RT @ziaiaia3: Agosto non ha bisogno del calendario lo senti a pelle Arriva esattamente quando ti assale la nausea per tutto quello che hai… -