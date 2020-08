Disney+ supera i 60 milioni di abbonati, intanto si pensa a un servizio “più adulto” sotto il brand Star (Di mercoledì 5 agosto 2020) Disney+ super i 60 milioni di abbonati in tutto il mondo. intanto si pensa a un servizio streaming più adulto per i mercati internazionali, sotto il brand Star (ma anche in Europa?). Disney+ avrebbe superato quota 60.5 milioni di abbonati in tutto il mondo. E’ questa la notizia di oggi, a cui si aggiunge il fatto che in 8 mesi dal lancio (dal lancio USA almeno), la società avrebbe raggiunto l’obiettivo di 60-90 milioni di abbonati entro il 2024. Certo, non sappiamo quanti dei 60,5 milioni di abbonati, siano abbonamenti che hanno superato il periodo di prova, ma ... Leggi su dituttounpop

Disney + ha ora 57,5 milioni di abbonati Premium in tutto il mondo

