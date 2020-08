Disney+ ha già raggiunto quota 60 milioni di abbonati (Di mercoledì 5 agosto 2020) La piattaforma di streaming Disney+ ha già raggiunto quota 60 milioni di abbonati in tutto il mondo, come confermato dal CEO della società. Disney+ ha già raggiunto quota 60 milioni di abbonati, cifra che era l'obiettivo dei cinque anni dal lancio della piattaforma di streaming, dopo il debutto avvenuto a novembre negli Stati Uniti. Prima che il servizio fosse disponibile le previsioni dello studio sostenevano che entro il 2024 si sarebbe raggiunta quota 60-90 milioni di abbonati. Bob Chapek, amministratore delegato della Disney, ha dichiarato parlando con gli investitori: "Nonostante le sfide in corso legate alla pandemia, abbiamo continuato a ... Leggi su movieplayer

