Diesel più caro della benzina, il governo pensa di aumentare le accise (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una consultazione online promossa dal ministero dell’Ambiente e rivolta a cittadini e imprese potrebbe portare ad aumentare il prezzo del Diesel, aumentandone le accise. Alla base di questa scelta, la volontà di una transizione ecologica, con il governo orientato a fare delle proposte normative per la rimodulazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD). Tra le varie tematiche, ce n’è appunto una che interessa da vicino gli automobilisti: l’ipotesi di cancellare il divario fiscale che oggi rende il gasolio meno caro della benzina. L’iniziativa scadrà a fine agosto e le proposte che scatenerà potranno diventare articoli da inserire nella prossima legge di bilancio. Con la conseguente possibilità di destinare ... Leggi su quifinanza

