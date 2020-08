Detroit: Become Human supera le 5 milioni di copie vendute (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quantic Dream ha da poco annunciato che la sua avventura narrativa Detroit: Become Human ha superato le 5 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme. Ricordiamo che il gioco è stato prima pubblicato in esclusiva PS4 ed in seguito su PC tramite Epic Games Store e Steam."Pubblicare Detroit: Become Human su Steam è stata un'esperienza fantastica per noi. La riposta ottenuta è stata estremamente positiva, specialmente da parte del mercato asiatico. Siamo inoltre entusiasti circa la risposta verso la nostra Community Play extension, che ha di fatto trasformato un'esperienza per giocatore singolo in una più sociale." - ha dichiarato il co-CEO della compagnia Guillaume de ... Leggi su eurogamer

