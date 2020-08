Decreto agosto: stop ai licenziamenti e proroga moratoria debiti Pmi i nodi ancora da sciogliere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lavoro, salute, scuola, Enti locali e sisma, sostegno e rilancio dell'economia, misure fiscali. Sono 91 gli articoli dell'ultima a bozza del provvedimento che il Governo dovrebbe varare in settimana Leggi su ilsole24ore

ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - fattoquotidiano : Il blocco dei licenziamenti allunga i tempi per il varo del decreto agosto, atteso in settimana in Consiglio dei mi… - fattoquotidiano : Pioggia di fondi per finanziarie la ripartenza. Dalla scuola ai vaccini, i vari capitoli del decreto agosto - giovannaconfal4 : RT @repubblica: Decreto agosto, i sindacati: 'Senza proroga dello stop ai licenziamenti sarà sciopero generale' [aggiornamento delle 16:43]… - infoiteconomia : Incentivi auto, il decreto agosto favorirà le auto ibride -