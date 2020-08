Decreto Agosto: che fine fa il Bonus covid 600-1000 euro autonomi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio, è in arrivo un nuovo Decreto – che prende il nome di Decreto Agosto – per aiutare imprese, famiglie e lavoratori in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Al riguardo, il Governo ha previsto 25 miliardi, che si aggiungono ai 20 e 55 miliardi già finanziati rispettivamente per i primi due decreti menzionati, toccando così quota 100 miliardi. È già in circolazione la prima bozza del Decreto, composto da 10 articoli, con misure che riguardo soprattutto l’ambito lavoro, ossia: l’estensione della Cig covid, la proroga del blocco dei licenziamenti e sgravi fiscali e, infine, l’estensione del ... Leggi su leggioggi

ManlioDS : Alle 11 sarò ospite di @Ariachetira per parlare del decreto agosto e di immigrazione. Seguitemi in diretta su… - HuffPostItalia : Blocco dei licenziamenti e causali, scontro nel governo. Fumata nera sul decreto Agosto - MediasetTgcom24 : Decreto agosto, nodo licenziamenti: ipotesi proroga 15 ottobre #decretoagosto - Ossmeteobargone : RT @24Edilizia: Decreto agosto, cartelle bloccate fino al 15 ottobre e stop a Tosap e Cosap per il 2020 - 24Edilizia : Decreto agosto, cartelle bloccate fino al 15 ottobre e stop a Tosap e Cosap per il 2020 -