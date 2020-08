Decreto Agosto, blocco licenziamenti a due velocità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Assomiglia a una guerra di logoramento il pantano nel quale si è mosso per tutta la giornata il governo. Il vertice sul Decreto Agosto, iniziato martedì sera, è proseguito a singhiozzo per tutto il corso della giornata. L’ultima bozza consta di 91 articoli, ed è costellata di note a margine evidenziate in giallo: “nodo politico”, “nodo politico”, “nodo politico”. Così sul testo della manovrina d’Agosto sulla quale tutti dicevano di essere d’accordo fino a tarda notte non si è trovato nessun accordo.Il nodo tra i nodi è quello che riguarda il blocco dei licenziamenti. Il vento inizia a cambiare dal mattino, quando il responsabile lavoro del Partito democratico dirama una nota: “Evitiamo tensioni ... Leggi su huffingtonpost

