Decreto Agosto | arriva il bonus Pos 2020 pagamenti elettronici Come funziona

Nel Decreto Agosto in arrivo il Governo punta all'orizzonte del rilancio consumi, introducendo anche un bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici. È questa una delle misure allo studio dell'esecutivo Conte e si parla di una spinta per circa 2 o addirittura 3 miliardi di euro per risollevare l'economia italiana, alle prese con un periodo di recessione a causa dell'emergenza Coronavirus che spaventa non poco. Si tratta di un incentivo legato ad alcune tipologie di acquisti (non tutti) effettuati dai consumatori e consumatrici con carte di credito e bancomat. Resta da capire se davvero sarà introdotto, fino a quando, i limiti di spesa, gli importi e quali acquisti saranno inclusi nel bonus.

