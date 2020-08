Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di mercoledì 5 Agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cari lettori ci ritroviamo per le anticipazioni di Daydreamer soap Turca che sta registrando un crescente boom di ascolti giorno per giorno. Oggi ci concentreremo sulla puntata di Mercoledì 5 Agosto, che sarà divertente e emozionante, come sempre. Ci eravamo lasciati con Can che soffre perché non può dire a tutti di amare Sanem, che invece vuole aspettare per provare a dirgli la verità in un secondo tempo. Si sta preparando tutto per il set nel quartiere di Sanem, mentre i suoi genitori la guardano per capire cosa c’è tra i due. Leggi anche: Day dreamer soap: le anticipazioni di martedì 4 Agosto Daydreamer soap Turca: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

