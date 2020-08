DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 6 agosto: Can pronto a dire la verità a Mevkibe e Nihat (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quarantaduesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ultima settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno prima della pausa di Ferragosto. Ricordiamo infatti, che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà dal 10 al 14 agosto 2020 per poi ritornare lunedì 17. Cosa accadrà nella puntata di giovedì 6 agosto? Le anticipazioni rivelano che i genitori di Sanem pur non sapendo che la loro figlia e Can si amano, avranno una cattiva opinione sul comportamento della secondogenita. Nel frattempo Nihat farà una sorpresa alla moglie in occasione dell’anniversario del loro matrimonio. Can vuole raccontare la verità a Mevkibe e ... Leggi su kontrokultura

